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«Русская медная компания» купит семье убитой таксистки квартиру

Благотворительный фонд купит семье убитой цыганами Сарафановой квартиру

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Благотворительный фонд РМК купит семье убитой цыганами таксистки Елены Сарафановой трехкомнатную квартиру. Об этом сообщает портал 74.RU в Telegram-канале.

«Руководство приняло решение купить трехкомнатную квартиру матери Елены, где она будет проживать с внуками. Помещение поедут смотреть уже сегодня. Кроме того, женщина будет получать ежемесячное пособие от Благотворительного фонда РМК в размере 100 тысяч рублей», — сообщил директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

До этого губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что ситуация в Коркино нормализовалась, в области создана комиссия по наведению комплексного порядка.

Волнения в городе Коркино Челябинской области начались 24 октября. Люди вышли на улицы после того, как в населенном пункте расправились над местной жительницей Еленой Сарафановой. Женщина занималась частным извозом, и у нее остались двое детей. Подозреваемыми стали двое представителей цыганской диаспоры, одного из которых арестовали на два месяца.

Ранее появилось видео с подозреваемым в стрельбе по жителям Коркино.

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