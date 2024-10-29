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В Петербурге годовалый ребенок выпил очиститель для труб

78.ru: в Петербурге ребенок отравился средством для очистки труб

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Из квартиры в Центральном районе Петербурга был госпитализирован годовалый ребенок с признаками отравления, мальчик получил химический ожог. Об этом сообщает 78.ru.

В одну из городских больниц был доставлен годовалый ребенок, по словам родителей, мальчик отравился, выпив средство для очистки труб. У пострадавшего диагностированы химические ожоги ротоглотки и пищевода второй степени, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Воронеже ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением. Выяснилось, что мальчика напоили пивом его старшие братья. Мать мальчика в этот момент отвлеклась, чтобы накормить другого ребенка. Пострадавший некоторое время находился под наблюдением врачей, родители отказались от госпитализации и забрали его домой.

Ранее отравившегося средством от мух российского дошкольника доставили в больницу на вертолете.

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