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Россиянин похитил семимесячного сына и отдал его бывшей жене только после визита спецназа

В Подмосковье мужчина вернул маленького сына экс-супруге после визита спецназа

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CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

В Подмосковье мужчина отобрал ребенка у бывшей жены и вернул только после вмешательства спецназа. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По данным Telegram-канала, женщина развелась с мужем и вместе с семимесячным сыном собралась переехать в другой регион. Однако мужчина не выполнил требования судьи, который постановил вернуть ребенка его матери. Он заперся в квартире и не впустил бывшую жену. В ситуацию вмешались судебные приставы, они направились к нему домой, где их встретила бабушка, заявившая, что не знает, где находятся ее сын и внук.

Тогда мать ребенка подала заявление в полицию, и против отца мальчика было возбуждено административное дело за неисполнение судебного решения. Мужчину искали в разных местах, включая секцию по плаванию и массажный салон, но он там не появлялся. В результате его и ребенка объявили в федеральный розыск. В ходе поисков появилась новая версия о местонахождении беглеца. Для его задержания привлекли бойцов отдела специального назначения. После продолжительного разговора с силовиками отец согласился вернуть младенца матери.

Ранее пропавшего год назад в Карелии ребенка нашли у сектантов в Ульяновской области.

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