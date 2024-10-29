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В Тюмени ребенок получил травму головы из-за заснувшего за рулем отца

В Тюмени мужчина заснул за рулем и попал в ДТП вместе с трехлетним сыном

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FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Тюмени трехлетний ребенок пострадал в ДТП из-за заснувшего отца. Об этом сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Как уточняется, авария произошла на 2-й Луговой улице, 36-летний водитель кроссовера Chery въехал в стоящий на светофоре автомобиль.

В результате пострадал маленький сын водителя, получивший травму головы. Он был пристегнут ремнем безопасности и сидел в детском автокресле на переднем пассажирском сидении.

По предварительным данным, причиной ДТП стала усталость отца, тот внезапно уснул за рулем. Обстоятельства случившего устанавливаются.

Ранее в Казани водитель автобуса врезался в столб, чтобы спасти перебегавшую дорогу девочку.

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