В Казани водитель автобуса врезался в столб, чтобы спасти выбежавшую на дорогу девочку

В Казани водитель автобуса сохранил жизнь ребенку, врезавшись в столб. Запись с видеорегистратора, установленного в автобусе, опубликовал Telegram-канал «Вечерняя Казань».

Судя по видео, ДТП произошло днем 10 октября на улице Кулахметова. Очевидцы сообщили, что девочка выбежала на проезжую часть, когда гуляла с братом. С ее стороны дорога была пуста, но по соседней полосе двигался автобус, водитель которого вовремя увидел приближающегося ребенка и успел среагировать.

Чтобы избежать наезда, мужчина увел транспортное средство в сторону, но на пути у него оказался дорожный знак. В результате столкновения никто не пострадал, однако автобусу понадобился ремонт.

Этой зимой женщина бросила своего ребенка посреди проезжей части в Новосибирске, несмотря на красный сигнал светофора. В ситуацию вмешался случайный прохожий, который выбежал на дорогу и вернул ребенка равнодушной матери.

Ранее российский таксист спас девочку, отморозившую ноги в лесу во время поисков собаки.