В России заявили об окончании нелегальной миграции

Нелегальной миграции в России больше не будет. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин, его слова передает РИА Новости.

При этом он отметил, что работу с трудовыми ресурсами в стране будут продолжать, поскольку они нужны России, но делать это будут легально.

Накануне в Государственную думу внесли законопроект, по которому совершение преступления нелегальным мигрантом станет отягчающим обстоятельством.

1 октября Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о лишении имущества за организацию нелегальной миграции. Конфискация имущества будет производиться в случае, если будет доказано, что преступление совершено из корыстных побуждений. У организаторов нелегальной миграции будут изыматься денежные средства, ценности и иное имущество, полученное в качестве «награды» за совершение преступления от «клиентов». Законопроект был внесен в думу 5 июля. Спикер думы Вячеслав Володин поднял обсуждение этого вопроса в парламенте 6 июля.

Ранее юристы оценили законопроект о конфискации имущества за незаконную миграцию.