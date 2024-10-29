Россиянина отправили в колонию за поджог аварийного дома, признанного культурным наследием

Мужчину отправили в колонию за поджог аварийного дома в Тамбове. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Ночью 9 июля пьяный местный житель проник в дом на Кронштадтской улице, принадлежащий городской администрации, и поджег лежавшую среди бытового мусора газету. Огонь охватил строение, признанное аварийным и подлежащим реконструкции, и перекинулся на соседнее здание, подлежащее сносу.

Подожженный дом являлся объектом культурного наследия регионального значения, и виновник пожара причинил своими действиями собственнику значительный материальный ущерб.

В итоге суд отправил пиромана в колонию строгого режима на два года, а в пользу администрации Тамбова с подсудимого взыскали 2,5 млн рублей.

Ранее россиянин обиделся на приставов, пригрозил устроить пожар в суде и лишился свободы.