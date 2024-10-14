Россиянин обиделся на приставов, пригрозил устроить пожар в суде и лишился свободы

Житель Краснодара заявил о готовящемся поджоге здания районного суда и отправился за решетку. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В сентябре 2022 года Евгений Шабанов попытался пройти в здание Прикубанского районного суда Краснодара, чтобы узнать о судьбе своего искового заявления. Приставы поняли, что мужчина пьян, и, действуя в соответствии с инструкциями, отказались пропустить его внутрь.

После этого краснодарец позвонил по номеру «112» и сообщил оператору, что собирается поджечь райсуд. Информация была проверена сотрудниками полиции и оказалась ложной. Там же на месте задержали Шабанова.

Мужчина объяснил свой поступок обидой на судебных приставов. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма его приговорили к шести годам лишения свободы. Защита осужденного попыталась обжаловать приговор, но суд апелляционной инстанции не нашел оснований для смягчения наказания. Отбывать срок Шабанов будет в колонии общего режима.

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