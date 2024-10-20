Непривитый от бешенства минипиг укусил четырехлетнего мальчика в антикафе в Петербурге

В Петербурге минипиг, которого не прививали от бешенства, укусил четырехлетнего мальчика в антикафе. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в одном из антикафе, расположенных на Лиговском проспекте. В заведении постоянно живут семь минипигов, с которыми клиенты могут пообщаться за деньги.

Ребенок пришел в антикафе с бабушкой, и одно из животных проявило по отношению к мальчику агрессию, укусив его за палец левой руки — у малолетнего пошла кровь. Рану обработали на месте и замотали пластырем.

После произошедшего ребенок вернулся домой и рассказал обо всем матери. Родительница пришла в антикафе, где все случилось, и выяснила, что содержащиеся там минипиги непривиты от бешенства.

Россиянка отвезла сына в детскую больницу. Врачи осмотрели мальчика и оценили его состояние как удовлетворительное, однако медики приняли решение оставить ребенка в отделении.

Ранее омичка забрала трехлетнюю дочь из детсада и увидела укусы по всему телу ребенка.