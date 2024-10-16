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Россиянин пытался вынести из магазина несколько десятков пачек сливочного масла

В Самаре Росгвардия задержала похитителя 21 пачки сливочного масла

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Росгвардия по Самарской области

В Самаре местный житель попытался вынести из продуктового магазина товар на несколько тысяч рублей. Предметом интереса мужчины стало сливочное масло. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Как пояснили в ведомстве, ночью патруль получил сигнал о срабатывании тревожной кнопки в гипермаркете на Физкультурной улице. Прибывшие на место патрульные помогли задержать предполагаемого злоумышленника, которого сотрудники торговой точки заподозрили в воровстве. Продавцы рассказали, что увидели на экранах с трансляцией из залов, что покупатель сложил в сумку несколько пачек сливочного масла. Затем мужчина попытался выйти через закрытую кассу, но в этот момент его встретили правоохранители.

В сумке у мужчины обнаружили 21 пачку масла стоимостью шесть тысяч рублей.

Ранее в Петербурге женщина оказалась на скамье подсудимых из-за кражи 33 кусков сыра.

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