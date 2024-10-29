Появились кадры задержания IT-специалиста, предложившего свои услуги ЦРУ

ФСБ опубликовала видео задержания IT-специалиста из московской фирмы Фируза Дадобоева, которого приговорили к 13,5 годам колонии за государственную измену в пользу США, передает РИА Новости.

На кадрах показано, как Дадобоева задержали в октябре 2022 года, на голову мужчине надели черный мешок и обыскали, найдя, в том числе, купюру в $5. Кроме того, были представлены кадры вынесения ему приговора в суде.

Московский городской суд признал виновным в совершении государственной измены в пользу США Дадобоева Фируза Темирбоевича, 1977 года рождения, IT-специалиста одной из столичных коммерческих фирм, имеющего двойное гражданство.

В конце 2022 года следователи ФСБ РФ предъявили обвинение в госизмене россиянину Фирузу Дадобоеву, мужчина был арестован и на время следствия помещен в СИЗО «Лефортово».

В июле 2024 года Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Краснодара за приготовление к госизмене. По информации надзорного ведомства, 23-летний осужденный пытался вступить в организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России) на Украине. Молодого человека приговорили к 11 годам колонии с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее в ЛНР отправили в колонию украинскую шпионку.