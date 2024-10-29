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Восемь человек доставили в отдел полиции после стрельбы в Подмосковье

В Подмосковье восемь человек попали в отдел полиции после стрельбы

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Global Look Press

В Подмосковье компания мужчин устроила стрельбу, восемь человек доставили в отдел полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Красногорске возле одного из домов на бульваре Космонавтов — там разгорелся конфликт, в ходе которого началась стрельба. В результате прибывшие на место стражи порядка доставили в отдел полиции восемь мужчин в возрасте от 21 года до 45 лет.

У одного из мужчин обнаружили аэрозольный пистолет, из которого стреляли в воздух. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего, детали и обстоятельства инцидента устанавливаются. Отмечается, что полицейские не получали сообщений о поступлении пострадавших в медицинские учреждения.

Инцидент произошел в районе ЖК «Изумрудные холмы». Очевидцы произошедшего слышали около пяти выстрелов. Предварительно, группа молодых людей пыталась убежать от другой компании, открывшей огонь.

Ранее в Красноярске раздались звуки выстрелов рядом с интернатом и институтом МВД.

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