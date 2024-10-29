Мужчина с тремя паспортами попытался въехать в Россию на BMW с поддельными номерами

Мужчина с тремя паспортами был задержан на польской границе при попытке въехать в Россию на BMW с поддельными номерами. Об этом сообщили в Варминско-Мазурском отделе пограничной стражи Польши.

25 октября к пограничникам подошел 40-летний мужчина с румынским удостоверением личности, а также молдавским и российским паспортами. Он показал немецкое свидетельство о регистрации на свой BMW, но у офицера возникли подозрения из-за наклейки о техническом осмотре и номерного знака. При проверке документов выяснилось, что в свидетельстве о регистрации была заклеена запись о снятии автомобиля с учета в Германии от 2 сентября. Кроме того, номера на машине оказались поддельными.

Водителю предъявили обвинение в использовании фальшивых номерных знаков и документов. Мужчина получил штраф в размере 2000 злотых (примерно 48 тыс. рублей). Его автомобиль стоимостью около 200 тыс. злотых изъяли, а дело продолжает расследовать польская таможенная служба. На следующий день мужчина смог уехать в Россию.

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