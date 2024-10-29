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Воронежец с четырьмя килограммами мефедрона попался полиции в Ростовской области

В Ростовской области поймали наркокурьера с четырьмя килограммами мефедрона

В Ростовской области полицейские поймали на трассе наркокурьера с четырьмя килограммами мефедрона. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, полицейские остановили автомобиль на 218-м км дороги Р-260 ВолгоградКаменск-ШахтинскийЛуганск. За рулем находился 31-летний воронежец. Во время осмотра стражи порядка обнаружили под дефлектором заднего бампера тайник, внутри которого были пакеты с кристаллическим веществом. Экспертиза подтвердила, что это мефедрон общей массой четыре килограмма.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что злоумышленник вез криминальный товар из Самары, чтобы продать в Ростовской области. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Мужчину поместили под арест.

Ранее наркотики на 24 млн рублей пытались ввезти в Россию из Польши под видом моющего средства.

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