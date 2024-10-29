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Телефоны нашли в корпусе липецкой колонии, где сидит Леша Солдат

SHOT: в Липецкой области нашли телефоны в корпусе колонии, где сидит Леша Солдат

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Алексей Шерстобитов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Липецкой области в корпусе колонии, где сидит опасный преступник Алексей Шерстобитов (Леша Солдат), обнаружили мобильные телефоны. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации Telegram-канала, после побега заключенных в ИК-2 проходит массовая проверка. Камеры в корпусе, где за осужденными установлен особый контроль и где содержится, в том числе, Шерстобитов, также обыскали. Там обнаружили сразу несколько кнопочных телефонов. На данный момент в колонии отмечают нехватку оперативного персонала и постовых.

Член ореховской ОПГ Шерстобитов был осужден за совершение 12 особо тяжких преступлений в 1990-е годы. Его срок истекает в 2029 году.

До этого председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о халатности после побега заключенных из ИК-2. Осужденные готовились к побегу более полугода. Четверых из них задержали в Тамбовской области.

Ранее Леше Солдату отказали в УДО.

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