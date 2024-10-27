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Глава СК поручил доложить ему о ходе расследования побега из липецкой колонии

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела о халатности в липецкой ИК

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Криминальная Россия/VK

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела о халатности после побега заключенных из исправительной колонии №2 в Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Согласно сообщению ведомства, поручение адресовано руководителю следственного управления СК России по Липецкой области Шаповалову Евгению Владимировичу.

Уголовное дело о халатности сотрудников исправительной колонии было возбуждено 26 октября. По версии следствия, шестеро осужденных, отбывавших срок, сделали подкоп, через который вечером 25 октября 2024 года совершили побег. Предполагается, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками ИК-2 своих должностных обязанностей.

По информации Telegram-канала SHOT, осужденные готовились к побегу более полугода. Четверых из них задержали в Тамбовской области. В селе Петровка сотрудники местного отдела полиции выявили двух мужчин, у которых не было документов. Когда их доставили в отделение, выяснилось, что это сбежавшие из липецкой колонии заключенные. Другие двое беглецов добрались до Тамбовской области на попутках.

Ранее СМИ сообщили о задержании пятого беглеца из ИК-2 под Липецком.

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