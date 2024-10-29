МИД Бельгии осудил запрет БАПОР в Израиле

Израиль не выполнил свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, приняв закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявило министерство иностранных дел Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что израильский кнессет (парламент) решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генеральная Ассамблея ООН. Тем самым Израиль прямо нарушает международное право. Изгнание агентства ООН является разрушительным прецедентом, серьезно подрывающим многостороннюю систему ООН.

29 октября кнессет Израиля одобрил законопроект, который направлен на запрет деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

17 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций «по всем фронтам». Он добавил, что правительство Израиля считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша антисемитом, а БАПОР — террористической организацией.

Ранее в ООН заявили, что миротворческий контингент в Ливане останется на своих позициях.