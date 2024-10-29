Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Бельгии осудил запрет БАПОР в Израиле

МИД Бельгии: запрет БАПОР в Израиле является разрушительным прецедентом

close
Depositphotos

Израиль не выполнил свои международные обязательства и создал разрушительный прецедент, приняв закон о запрете Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), заявило министерство иностранных дел Бельгии. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении говорится, что израильский кнессет (парламент) решил открыто отвергнуть мандат, которым БАПОР наделила Генеральная Ассамблея ООН. Тем самым Израиль прямо нарушает международное право. Изгнание агентства ООН является разрушительным прецедентом, серьезно подрывающим многостороннюю систему ООН.

29 октября кнессет Израиля одобрил законопроект, который направлен на запрет деятельности на территории страны Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

17 октября глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что израильские власти атакуют систему Организации Объединенных Наций «по всем фронтам». Он добавил, что правительство Израиля считает генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша антисемитом, а БАПОР — террористической организацией.

Ранее в ООН заявили, что миротворческий контингент в Ливане останется на своих позициях.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами