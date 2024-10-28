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Полицейского из Петербурга обвиняют в избиении мужчины при задержании

В Петербурге арестовали полицейского, обвиняемого в избиении мужчины

В Петербурге суд избрал меру пресечения полицейскому, которого подозревают в избиении человека. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, замначальника полиции в день инцидента находился при исполнении. На Миллионной улице он нанес мужчине множественные удары головой и руками по голове. Причиной для такого поведения стала «личная неприязнь».

В результате пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

Полицейского задержали. Сам обвиняемый признал вину и раскаялся. Ему уже предъявили обвинение.

Суд отправил россиянина под стражу, где он пробудет до 25 февраля текущего года.

Как сообщает «Фонтанка», фигуранта задержали после мероприятий, которые он проводил в отношении местного продавца. В его магазине продавали алкоголь ночью. Во время задержания предпринимателя, полицейский вытащил мужчину из служебной машины, затем дал несколько пощечин и ударил головой о голову.

Ранее петербургского начальника ГАИ задержали за дачу взятки сотруднику ФСБ.

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