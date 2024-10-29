Поврежденное судно, следовавшее из России, пришвартовалось в Британии

Поврежденное грузовое судно, перевозившее тонны опасных удобрений из России на Канарские острова, пришвартовалось в порту графства Норфолк на востоке Англии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Судно MV Ruby под флагом Мальты загрузилось аммиачной селитрой в российской Кандалакше в конце августа. Оно направлялось в Лас-Пальмас на Канарских островах, когда получило повреждения.

Депутат парламента в графстве Кент заявил, что изначально судно стояло на якоре в Европейской экономической зоне за пределами двенадцатимильной зоны, представляющей границу территориальных вод Великобритании, но из-за плохой погоды в Северном море корабль подошел ближе к побережью Кента.

Компания MarineTraffic, отслеживающая движение судов, отследила путь MV Ruby до порта Грейт-Ярмут. Его директор Ричард Гоффин подтвердил, что груз перегружается на другое судно.

6 октября сообщалось, что судно Ruby несколько недель не может зайти в какой-либо европейский порт.

По словам владельцев судна, балкер сел на мель и получил повреждения корпуса, гребного винта и руля, что не позволило ему продолжить путь в несколько портов Африки.

Ранее сообщалось, что Норвегия усилит меры безопасности в портах из-за российских судов.