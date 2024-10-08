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Норвегия на фоне ужесточение правила захода судов РФ усилит меры безопасности в портах

Норвегия усилит меры безопасности в портах, в которые разрешен заход судам РФ

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Global Look Press

Правительство Норвегии на фоне ужесточения правил для российских судов усилит меры безопасности в двух из трех портов страны, в которые разрешен заход рыболовным судам из России. Об этом сообщило норвежское правительство, передает РИА Новости.

«Правительство предлагает 60 миллионов крон ($5,6 млн) для повышенного финансирования полиции и полицейской службы безопасности (PST) для усиления мер по контролю и (увеличению - ред.) присутствия в связи с необходимым ужесточением правил для российских судов», — говорится в пресс-релизе на тему проекта бюджета на следующий год.

Эти меры затронут порты Ботсфьорд, который является одним из самых крупных рыбных портпов Скандинавии, и Киркенес.

1 августа в силу вступили изменения по ужесточению правил захода российских судов в порты Тромсё, Ботсфьорд и Киркенес.

6 октября сообщалось, что грузовое судно под флагом Мальты Ruby с российскими удобрениями несколько недель не может зайти в какой-либо европейский порт, хотя оно было повреждено и нуждается в ремонте. Небольшой ремонт судну разрешили сделать в Норвегии, после чего оно двинулось дальше на буксире.

Ранее в МИД РФ пригрозили Норвегии ответом за санкции против российских рыбаков.

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