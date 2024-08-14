«Потеря Ноева ковчега»: план модернизации Пантанала угрожает миллионам животных

Проект Hidrovia по углублению реки Парагвай и строительству портов может нанести серьезный урон биоразнообразию и местам обитания ягуаров, гигантских выдр и броненосцев в Пантанале. Об этом пишет The Guardian.

Ученые сделали предупреждение, что реализация водного пути Пантанала может привести к разрушению «рая на Земле». Пантанал — это тропическое водно-болотное угодье, охватывающее территории Бразилии, Парагвая и Боливии, является крупнейшим в мире домом для множества животных.

По словам исследователей, будущее этой уникальной экосистемы под угрозой. «Пантанал можно сравнить с Ноевым ковчегом. Здесь обитают виды, находящиеся на грани исчезновения, и это место, где они могут выжить», — рассказал профессор Пьер Жирар из Федерального университета Мату-Гросу.

Пространство в 170 тысяч квадратных километров является домом для одной из самых богатых экосистем на планете, где обитает как минимум 380 видов рыб, 580 видов птиц и 2272 различных растений. Это важное убежище для ягуаров и множества уязвимых видов, таких как гигантские речные выдры, броненосцы и гиацинтовые ара.

Уничтожение Пантанала ради снижения цен на зерно кажется чрезмерной ценой, считает профессор Каролина Жоана да Силва.

Тем не менее разрабатываются планы по модернизации реки Парагвай, одной из ключевых артерий Пантанала, с целью создания промышленного судоходного маршрута для экспорта соевых бобов и сахара.

Политики утверждают, что этот водный путь позволит сократить затраты и время на экспорт сельскохозяйственной продукции в Северную Америку, Европу и Азию. Однако эксперты предупреждают о возможном непоправимом ущербе водно-болотным угодьям и их дикой природе из-за строительства новых портов, изменения русла реки и масштабных дноуглубительных работ.

Ранее зоологи обнаружили, что самцы ягуаров могут образовывать пары.