Суд арестовал имущество блогера Шабутдинова на 100 млн рублей

Таганский суд Москвы арестовал имущество блогера Аяза Шабутдинова и его пособника Василия Алексеева на 100 млн рублей. Об этом пишет ТАСС.

Сейчас суд рассматривает вопрос о продлении ареста Шабутдинову.

До этого сообщалось, что блогер Аяз Шабутдинов отрастил волосы и бороду за два месяца после ареста.

4 ноября Аяза Шабутдинова отправили в СИЗО до 16 декабря по делу о восьми случаях мошенничества. Следствие оценило ущерб от деятельности бизнес-тренера в 4 млн рублей. Блогер не признал вину. Защита просила назначить бизнес-тренеру домашний арест, поскольку у него есть дети 2022 и 2023 годов рождения, однако ходатайство отклонили.

В течение месяца МВД приняло 12 новых заявлений на Шабутдинова от бывших участников его курсов. Представители бизнес-тренера запрашивали для него домашний арест, но в этом было отказано. Сам Шабутдинов вину не признает. В беседе с журналистами он заявил, что считает ситуацию абсурдной.

Ранее блогеру Елене Блиновской разрешили звонить родственникам из СИЗО.