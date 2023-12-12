Блогеру и коучу Аязу Шабутдинову продлили арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под стражей фигурант уголовного дела о мошенничестве пробудет до 16 февраля.

По данным источника, количество пострадавших от действий коуча выросло до 15 человек, еще по 25 новым заявлениям начата проверка.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии чисто пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее глава ЛБИ Екатерина Мизулина призвала полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество.