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Аязу Шабутдинову продлили арест

Блогеру Аязу Шабутдинову продлили арест до 16 февраля

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Телеграм-канал «Mash»

Блогеру и коучу Аязу Шабутдинову продлили арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Под стражей фигурант уголовного дела о мошенничестве пробудет до 16 февраля.

По данным источника, количество пострадавших от действий коуча выросло до 15 человек, еще по 25 новым заявлениям начата проверка.

Шабутдинова арестовали в начале ноября по делу о восьми случаях мошенничества, впоследствии чисто пострадавших возросло. Ущерб от действий коуча оценивается в 4 млн миллиона рублей.

Спустя около месяца после ареста блогера лишили руководящей должности в его компании «Like Центр», его место занял бывший глава по сервису Никита Ельцов. По версии журналистов, перестановка обусловлена тем, что организация планирует и дальше продавать курсы для бизнесменов.

Ранее глава ЛБИ Екатерина Мизулина призвала полицию проверить Эдварда Била и других блогеров на мошенничество.

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