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Жителей Центральной России предупредили о снижении температуры

Синоптик Макарова: падение температуры и мокрый снег ожидаются в ЦФО на неделе

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Илья Питалев/РИА Новости

В Центральной России в среду и четверг ожидаются дожди с мокрым снегом, а также местами возможны метели. Температура к выходным снизится на 6-7 градусов. Об этом сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как подчеркнула синоптик, 30 и 31 октября ожидаются осадки в виде дождя, в некоторых местах также возможен снег. Ветер будет усиливаться, достигая 18 метров в секунду. В пятницу температура воздуха опустится до минус 4°C ночью, а днем составит 2-7°C выше нуля.

«В субботу ночная температура немножко выше, но днем будет более прохладно — от 0°C до плюс 5°C… То есть по сравнению с тем, что сейчас, будет прохладнее, градусов на 6-7», — сказала Макарова.

Она также добавила, что в начале следующей недели могут быть зафиксированы отрицательные температуры в дневное время.

Синоптик рекомендовала автомобилистам переходить на зимнюю резину.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ноябре в столице ожидается более осенняя погода, чем предзимняя.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на предстоящую зиму.

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