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Москвичам рассказали о погоде в ноябре

Синоптик Позднякова: осенняя погода ожидается в Москве в ноябре

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РИА «Новости»

В предстоящем ноябре в Москве ожидается более осенняя погода, чем предзимняя. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Она уточнила, что в конце осени в столице будут сохраняться немного превышающие климатическую норму характеристики, этому будет способствовать установившийся температурный режим. По ее словам, средняя температура ноября должна быть слабоотрицательной.

«Но будем надеяться, что при условии положительной аномалии она все-таки сохранится слабоположительной», — добавила Позднякова.

Синоптик добавила, что снежный покров в Москве скорее всего появится в конце ноября, как и обычно.

До этого Татьяна Позднякова говорила, что в Москве в конце октября ожидается дождливая погода, за этот период выпадет норма осадков для второго месяца осени. В среду и четверг, 23 и 24 октября, москвичей ожидают небольшие и умеренные осадки, дожди прекратятся к выходным. Однако Позднякова уточнила, что температура воздуха до конца месяца будет выше климатической нормы — средняя температура превысит норму октября на три градуса.

Ранее был раскрыт прогноз погоды на предстоящую зиму.

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