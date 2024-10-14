«Морозы в Москве и метели на Урале»: раскрыт прогноз погоды на предстоящую зиму

Предстоящая зима будет достаточно холодной, но с колебаниями температуры воздуха, ожидаются снегопады и кратковременные потепления. В столичном регионе температура будет опускаться до -30 градусов, на Урале прогнозируются метели и морозы, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Шувалов.

Что касается столичного региона, то серьезные морозы придут сюда в конце первой декады декабря, ночью похолодает до 12-15 градусов ниже нуля. Оттепели в первый зимний месяц не ожидается, ее заменят слабые морозы, а к концу декады похолодает уже до -20 градусов.

На севере – в Якутии, на Чукотке – в декабре средняя температура составит от -30 градусов и ниже. На юге ожидается от 5 до 10 градусов тепла, но с ночными заморозками.

В январе в целом умеренно морозная погода прогнозируется на большей части России, в Центральном федеральном округе ожидается -10 градусов. В Поволжье и на Урале будет похолоднее от -12 до -16 градусов, причем прогнозируются снегопады и метели. В Сибири и на Дальнем Востоке погода будет еще суровее, ожидаются сильные холода. В Якутии температура воздуха опустится до 50 градусов мороза, пройдут обильные снегопады.

В феврале в большинстве российских регионов снова будет умеренно морозная погода, в некоторых субъектах возможны потепления. К середине месяца температура воздуха снова заметно понизится, а вот конец февраля снова будет теплым – ожидаются оттепели с мокрым снегом.

До этого метеоролог информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что аномально жаркая погода в российских городах в сентябре 2024 года не станет причиной аномально «лютой» зимы. По ее словам, у синоптиков нет данных о зависимости этих природных процессов.

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