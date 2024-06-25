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В России могут ограничить доступ к книгам иноагентов в библиотеках

ГД приняла законопроект об ограничении доступа к книгам иноагентов в библиотеках

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Shutterstock

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, регулирующий вопросы доступа в библиотеках к книгам автором, признанных министерством культуры России иностранными агентами. Об этом сообщает ТАСС.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре 26 марта 2024 года. Изменения затронут закон «О библиотечном деле».

19 июня комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять соответствующий законопроект.

В законопроекте хотят закрепить утверждение правил выдачи в библиотеках литературы, авторами которой являются иноагенты, за министерством культуры РФ. Ведомство возьмет на себя формирование списка таких книг.

В пояснительной записке инициаторы принятия законопроекта обратили внимание, что сейчас в библиотеках свободно размещаются книги иноагентов.

«Таким образом, пропагандируются <…> авторы, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации», — подчеркнули в документе.

Ранее в Херсонской области стали изымать «лживую» украинскую литературу.

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