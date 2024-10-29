Аккаунт верховного лидера Ирана на иврите в соцсети Х разблокирован

Аккаунт аятоллы верховного лидера Ирана Али Хаменеи на иврите в социальной сети Х, который был заблокирован в ночь на 28 октября, разблокирован. Об этом сообщает РИА Новости.

На 0:35 мск аккаунт снова стал доступен для просмотра. На странице все еще можно увидеть заявление Хаменеи о том, что Израиль допустил просчет.

Накануне сообщалось, что социальная сеть X заблокировала аккаунт духовного лидера Ирана Али Хаменеи на иврите «за нарушение правил», при этом аккаунт на английском языке продолжал действовать. Страница Хаменеи была заблокирована вскоре после того, как он опубликовал пост, намекающий на ответный удар по Израилю за атаку израильской армии обороны по Ирану. Кроме того, в посте Хаменеи подчеркнул, что нападение Израиля на Тегеран стало просчетом еврейского государства.

Отмечается, что аккаунт был создан вечером 26 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как в октябре прошлого года тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС напали на приграничные поселения Израиля. В ХАМАС назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и в рамках военной операции начал наносить удары по нему и некоторым районам Ливана и Сирии. Столкновения случаются и на Западном берегу реки Иордан.

Ранее в Иране заявили о подготовке ответа Израилю на обстрелы.