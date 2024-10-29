Из Пулково запустят рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск

Аэропорт Пулково в новом зимнем сезоне начнет осуществлять прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск. Кроме того, в расписании появятся международные рейсы в Шанхай и Бангкок, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управляющей компании «Воздушные ворота северной столицы».

«В зимнем сезоне из аэропорта запустят рейсы в Бангкок (Таиланд). Впервые в осенне-зимнем расписании будут выполняться рейсы в Шанхай. <…>. Запускаются прямые рейсы в Нальчик и Горно-Алтайск», — отметили в пресс-службе.

Новое зимнее расписание вступит в силу с конца октября и продлится до конца марта 2025 года. В этот период количество рейсов в Москву увеличится до 406 в неделю. На маршруте в Стамбул самолеты будут летать 39 раз в неделю, по 21 разу в Минск и Дубай. Кроме того, запланировано 14 рейсов в Ереван, 12 в Ташкент, 10 в Баку, 7 в Алматы, 4 на Пхукет, 3 в Абу-Даби и 2 в Батуми.

Всего в течение этого времени из аэропорта Пулково запланированы полеты по 105 направлениям, из которых 67 будут внутренними и 38 — международными.

До этого посол РФ в Индонезии Сергей Толченов заявил, что зимой количество прямых рейсов из России на Бали может вырасти до пяти в неделю.

Ранее Путин разрешил выкупить 25% в УК Пулково у немецкого акционера.