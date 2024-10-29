Юрист рассказал, как снизить налоговый штраф

Нарушение порядка регистрации налогоплательщика в ФНС, полная или частичная неуплата налоговых сборов, отказ от предъявления необходимой документации и другие налоговые правонарушения, как известно, приводят к штрафным санкциям. Однако, получив акт о привлечении к ответственности за нарушение налогового законодательства, не спешите вздыхать и раскошеливаться. Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин назвал «Газете.Ru» ряд распространенных уважительных причин, способных снизить штрафные выплаты в два и более раза.

«Если бизнес и без того трещит по швам, штрафные санкции могут лишь усугубить положение, и это признают как суды, так и представители налоговой службы. Однако придется предъявить доказательную базу — например, просроченные графики платежей, банковские выписки или требования от контрагентов», — объяснил он.

Как правило, незначительной признается просрочка 1-2 дня, однако случается, что проверяющие «прощают» задержку и на больший срок. В любом случае, просьбу о снижении штрафа лучше подкрепить и другими обстоятельствами — например, вышеупомянутым сложным финансовым положением.

Признание вины — в этом случае обычных слов недостаточно: налоговая будет ждать конкретных шагов, свидетельствующих о том, что компания действительно признает ошибку и готова ее исправить.

«Социальная направленность предприятия и благотворительная деятельность. Фирма, занятая в значимой социальной сфере (например, производство товаров для людей с инвалидностью), является градообразующей или активно занимается благотворительностью, может рассчитывать на снижение суммы штрафа, если предъявит соответствующую доказательную базу, а также убедит представителей налоговой в отсутствии умысла на совершение правонарушения», — сказал он.

Стечение обстоятельств. Нарушение может быть допущено, к примеру, ввиду болезни предпринимателя или членов его семьи, но это, разумеется, также требует документального подтверждения.

«Так или иначе, не стоит ждать, что представители налоговой разберутся сами и примут смягчающие обстоятельства к сведению. Расскажите о них сами, направив ходатайство в свободной форме на адрес начальника инспекции, составившей акт. Если как минимум одна причина будет признана уважительной, то, в соответствии со ст. 114 Налогового кодекса, штраф должен быть сокращен по крайней мере вдвое. Однако полностью избавить компанию от штрафа лишь ввиду смягчающих обстоятельств по закону невозможно», — объяснил эксперт.

Если вы считаете, что штраф снижен недостаточно, исправить ситуацию может суд, который нередко принимает во внимание такие смягчающие обстоятельства, как запрос проверяющими слишком большого количества документов, болезнь бухгалтера в период отчетности, несоразмерность нарушения и суммы штрафа или, к примеру, тот факт, что нарушение было совершено впервые.

«Кроме того, в любых возможных спорах с налоговой не следует забывать о презумпции невиновности: все неустранимые сомнения трактуются в пользу предполагаемого нарушителя. А вот если вина доказана, то придется уплатить как штраф, так и сам налог», — резюмировал он.

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