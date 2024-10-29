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Стало известно, где россияне отдыхали в октябре

В октябре россияне чаще отдыхали в Китае и Грузии

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Chadchai Krisadapong/Shutterstock/FOTODOM

Хотя большинство российских туристов предпочитает поездки по родной стране (72% заказов сделаны в отечественных отелях), в октябре интерес к путешествиям по России немного уменьшился: по сравнению с октябрем 2023 года он снизился на 8%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лидером рейтинга традиционно стала Москва: на столицу, как и год назад, пришлось 24,0% бронирований. Второе место занял Санкт-Петербург с долей 12,7%; популярность Северной столицы снизилась на 12%. На третьей строчке — Сочи, где отдыхали 8,3% путешественников, что на 12% больше прошлого октября.

В список также вошли Екатеринбург (доля — 2,9%), Казань (2,7%), Эсто-Садок (2,3%), Краснодар (2,1%), Калининград (2,0%), Нижний Новгород (1,7%) и Ростов-на-Дону (1,5%). Немного вырос интерес путешественников к Екатеринбургу (+16% за год) и Нижнему Новгороду (+13%); на 8% чаще останавливались в отелях Ростова-на-Дону. А вот популярность Эсто-Садка

Самым востребованным зарубежным городом в октябре оказался Стамбул: на него пришлось 8,4% отельных бронирований, следом идут Дубай и Минск, где отдыхали 5,1% и 3,4% туристов соответственно. При этом, в сравнении с прошлым годом, только у Дубая возросла популярность (+5%), Стамбул и Минск стали на 24% менее востребованы.

В топе оказались также Тбилиси (доля — 2,8%), Ереван (2,4%), Гуанчжоу (2,2%), Ташкент (2,1%), Баку (2,0%), Шанхай (1,9%) и Анталья (1,8%). Продолжается рост интереса к Китаю: в Шанхае сделано на 46% больше отельных заказов, чем в прошлом октябре, а в Гуанчжоу — на 38%. Помимо этого, россияне чаще стали отдыхали в отелях Тбилиси (+47% год к году), Баку (+18%), Ташкента (+11%) и Дубая (+5%). А популярность остальных направлений заметно снизилась: в Анталье было забронировано на 40% меньше гостиниц, а в Ереване — на 25%.

Ранее россиян предупредили, куда не надо ехать на Мальдивы, чтобы не испортить себе отдых.

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