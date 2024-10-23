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Защита Арашукова назвала сфабрикованным дело о передаче им взятки в колонии

ТАСС: защита Арашукова назвала сфабрикованным дело о передаче взятки в колонии

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Федеральная служба исполнения наказаний

Сторона защиты бывшего сенатора Рауфа Арашукова назвала полностью сфабрикованным дело о его взятке сотрудникам ФСИН. Такое заявление адвокаты сделали для ТАСС.

«Оно возбуждено с целью оказания давления на суд перед рассмотрением кассации на пожизненный приговор», — заявили адвокаты.

По словам адвоката бывшего сенатора, сотрудники колонии недавно пытали его и помещали в плохие условия для оказания давления.

22 октября ФСБ опубликовало видео, на котором видно, как экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии.

Арашуков хотел получить право на большее количество звонков, свиданий и посылок, возможность выбирать работу и сокамерника. Участвовавший в уголовном деле Арашукова адвокат Владимир Постанюк заявил «Газете.Ru», что он не знает, кто мог помочь бывшему сенатору передать взятку.

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отбывает пожизненный срок лишения свободы по делу об организации заказных покушений и участии в преступном сообществе.

Экс-сенатор содержится в знаменитой своей строгими порядками колонии ИК-6 («Черный дельфин») в Оренбургской области. Учреждение получило свое неофициальное название по сооруженному в ее дворе руками заключенных фонтану со скульптурой, изображающей черного дельфина. В колонии содержатся не только пожизненно заключенные, но и заключенные с общим режимом.

Ранее бывший сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым из колонии.

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