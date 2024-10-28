Турист отправился посмотреть на горы Колумбии и упал со скалы после попытки сделать селфи

Турист отправился в Колумбию и попал в больницу из-за селфи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина решил отправиться в горы в районе Таганга без какого-либо сопровождения. В какой-то момент он заметил смотровую площадку в лесу и решил сделать фото на фоне моря, но потерял равновесие и упал со скалы.

Другие туристы обнаружили 35-летнего путешественника и вызвали экстренные службы. Медики диагностировали у него многочисленные травмы, из-за которых спасти пациента не удалось.

Семью туриста уже оповестили об инциденте. Сейчас местные власти работают с его родственниками.

Известно, что за несколько дней до произошедшего мужчина обновлял соцсети. Он писал, что в Колумбии получил «лучшие впечатления в своей жизни».

До этого на Сахалине во время прогулки на пароме мужчина хотел сделать селфи, но потерял равновесие и упал за борт. В экипаже оперативно отреагировали на ситуацию и бросили россиянину спасательный круг.

Ранее в Индии слон напал на мужчину, который хотел сделать с ним селфи.