Россиянин выпал за борт парома из-за попытки сделать селфи

Россиянин пытался сделать селфи во время прогулки на пароме, но оказался в воде. Об этом сообщает транспортная полиция Дальнего Востока.

Судно следовало из Холмска в Ванино. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «ЧП ДТП Сахалин – точка отсчета», видно, как мужчина падает в воду и плывет в сторону автора видео с криком: «Свобода!»

По данным полиции, 24-летний россиянин катался на пароходе «Сахалин-8». Он хотел сделать фото, но потерял равновесие и упал в воду с верхней палубы.

Экипаж сразу же обратил внимание на ситуацию, один из работников бросил молодому человеку спасательный круг.

«Спасение молодого человека заняло около 30 минут. Пассажир был спасен из воды с незабываемыми эмоциями и признаками переохлаждения», – поделились в ведомстве.

До этого в Приморье мужчина выпал за борт судна. Во время движения, он решил справить нужду в воду, но не удержался и упал. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете.

Ранее в Липецкой области подростка ударило током при попытке сделать селфи на крыше поезда.