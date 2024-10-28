Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестный ударил 16-летнюю девушку кулаком по голове и пытался изнасиловать в Ленобласти

В Ленобласти 16-летнюю девушку ударили кулаком по голове и пытались изнасиловать

close
Shutterstock

В Ленобласти неизвестный напал на девушку-подростка и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По информации издания, инцидент произошел 27 октября в городе Шлиссельбурге возле дома №8 на Затонной улице. Предварительно, неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку кулаком по голове и попытался ее изнасиловать.

После произошедшего несовершеннолетнюю доставили в Шлиссельбургскую городскую больницу, где у нее диагностировали множественные травмы тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. Стражам порядка удалось получить частную запись с камеры видеонаблюдения. Отмечается, что несовершеннолетняя проживает в неполной семье, а также состоит на учете в органах ПДН и у психиатра.

Ранее мигрант отобрал у девушки телефон в московском сквере и попытался ее изнасиловать.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами