Неизвестный ударил 16-летнюю девушку кулаком по голове и пытался изнасиловать в Ленобласти

В Ленобласти неизвестный напал на девушку-подростка и попытался ее изнасиловать. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По информации издания, инцидент произошел 27 октября в городе Шлиссельбурге возле дома №8 на Затонной улице. Предварительно, неизвестный мужчина ударил 16-летнюю девушку кулаком по голове и попытался ее изнасиловать.

После произошедшего несовершеннолетнюю доставили в Шлиссельбургскую городскую больницу, где у нее диагностировали множественные травмы тазобедренного сустава. Пострадавшая госпитализирована.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. Стражам порядка удалось получить частную запись с камеры видеонаблюдения. Отмечается, что несовершеннолетняя проживает в неполной семье, а также состоит на учете в органах ПДН и у психиатра.

Ранее мигрант отобрал у девушки телефон в московском сквере и попытался ее изнасиловать.