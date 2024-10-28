Россиянина арестовали за то, что он снял штаны в машине перед детьми

Жителя Батайска арестовали за развратные действия в отношении детей. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следователей, житель Аксайского района припарковался на глазах у детей, открыл дверь и совершил «развратные действия». О том, намеренно ли он искал место, где есть дети, и другие подробности, не уточняются.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. На данный момент он находится под стражей.

«В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину в инкриминируемом ему преступлении», – поделились в ведомстве.

Сейчас сотрудники СК РФ проводят следственные мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Don Mash, обвиняемому 63 года. По словам родителей, их дочери шли со школы, когда рядом затормозила машина, водитель которой спустил штаны перед детьми.

Учащиеся рассказали о ситуации родителям, после чего старшие члены семей.

Ранее в Бурятии осужденный за педофилию освободился спустя пять месяцев из-за слепоты.