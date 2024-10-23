Десятилетний мальчик жестоко избил ребенка на детской площадке в Иркутске

В Иркутске один ребенок избил другого на детской площадке. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 12 октября в одном из дворов в Октябрьском округе. Десятилетний и восьмилетний мальчики начали конфликтовать на детской площадке, и старший избил младшего. В результате оба ребенка получили синяки и ушибы. Сообщается, что никто из них не обращался за медицинской помощью.

После произошедшего полицейские начали проверку и установили участников конфликта, ими оказались местные жители. Обоих школьников и их законных представителей доставили в отдел и опросили. Сейчас с ними работают инспекторы ПДН.

До этого безработный петербуржец избил двух девочек на детской площадке в воспитательных целях. В тот момент мужчина был пьян, его доставили в отдел внутренних дел. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, после чего их в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

Ранее в Приморье рабочий избил женщину лопатой из-за замечания.