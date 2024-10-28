Суд обвинил российскую учительницу в затоплении квартиры ее же отходами

Жительница Кабардино-Балкарии купила квартиру, но из-за соседей вынуждена была делать там ремонт. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Россиянка, работающая учительницей, из-за сложной жизненной ситуации оказалась без жилья. Благодаря материальной помощи, она смогла купить квартиру в старом доме в селе Пролетарское.

«Почти одновременно с ней этажом выше заселилась женщина, вырезала трубу стояка и заварила», – сообщается в публикации.

В результате в жилье педагога стали течь нечистоты. По словам самой пострадавшей, вместе с двумя детьми ей приходилось жить в ужасных условиях. Так, в квартире постоянно появлялась плесень, влага, грязь и продукты жизнедеятельности человека.

«Практически это были нечеловеческие условия», – поделилась женщина.

Учительница добавила, что ей пришлось самой восстанавливать трубы, стены и дверь. Всего на ремонт она потратила более 300 тысяч рублей.

Местная администрация и специалисты в рамках независимой экспертизы подтвердили, что проблем со стороны женщины нет. Суд решил, что россиянка «сама «заливает квартиру своими же отходами». Решение педагог планирует обжаловать.

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