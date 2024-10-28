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Хозяин мастифа фотографирует питомца в человеческой одежде и зарабатывает $1000 в месяц

Goodnewsnetwork: хозяин мастифа зарабатывает $1000 в месяц, фотографируя питомца в одежде

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mist_the_cane_corso/TikTok

Хозяин мастифа фотографирует своего питомца в человеческой одежде и зарабатывает на этом около $1000 в месяц, пишет Good News Network.

Кэлемн Барбер создал в соцсетях аккаунт, где публикует фотографии со своей собакой, переодетой в мужскую одежду. Питомец, весом 44 кг, удивляет людей своими преображениями, выглядя при этом максимально естественно в различных образах.

Британец рассказал, что зарабатывает на снимках с собакой в среднем $1000 в месяц благодаря просмотрам и рекламным интеграциям. Все средства мужчина откладывает на отдельный счет для мастифа, куда, например, включены расходы на ветеринара. Правда, Барбер признается, что иногда балует любимца дорогими стейками.

Ранее в китайском зоопарке перекрасили собак и выдали их за панд. Посетители требуют вернуть им деньги за билеты и наказать виновных в обмане.

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