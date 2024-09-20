В китайском зоопарке перекрасили собак и выдали их за панд

Сотрудники китайского зоопарка перекрасили собак и выдали их за панд, пишет LADBible. Теперь посетители требуют вернуть им деньги за билеты и наказать виновных в обмане.

Популярный зоопарк в Китае оказался в центре скандала после того, как посетители заметили, что вместо панд в вольере находятся собаки, перекрашенные в черно-белый цвет. Обман окончательно раскрылся, когда «панды» начали лаять.

Узнав о том, что их обманули, посетители потребовали вернуть деньги за билеты. В свою очередь, руководство зоопарка утверждает, что не нарушало никаких правил, так как не заявляло прямо, что представленные животные являются пандами. Вместо этого они описывали их как «подобные пандам».

Несмотря на объяснения руководства зоопарка, многие пользователи соцсетей выразили возмущение и потребовали наказания для сотрудников, причастных к этому инциденту. После того, как новость о раскрашенных собаках разошлась по всему Китаю, в зоопарке обязались провести внутреннее расследование и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ранее в Китайском зоопарке нашли хорошо сохранившуюся гробницу супружеской пары.