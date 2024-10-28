ОТП Банк поднимет комиссию за внесение наличных долларов и евро

Со 2 ноября комиссия ОТП Банка за внесение наличных долларов и евро на счет стала сопоставима с другими игроками рынка, оказывающих подобные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал MarketOverview.

Отмечается, что комиссия банка за эту услугу вырастет до 5% от суммы внесения.

При этом валютные переводы и расчеты с контрагентами в евро, китайских юанях, венгерских форинтах и казахстанских тенге для всей категорий клиентов банка останутся без изменений. Их можно осуществлять в онлайн-сервисах и отделениях банка.

Канал отмечает, что премиальные клиенты ОТП Банка смогут вернуть 60% от списанной суммы комиссии по переводам в евро при выполнении двух условий в месяце перевода или следующим за ним. Для этого сумма покупок по картам ОТП Premium должна составлять не менее 30 тыс. рублей, а также среднемесячный остаток на рублевых вкладах не должен быть меньше 500 тыс. рублей.

Также со 2 ноября комиссия за входящие переводы в фунтах стерлингов составит 20% от суммы, а новые счета в японских иенах, польских злотых, белорусских рублях и венгерских форинтах открываться не будут.