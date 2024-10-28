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Омский студент распылил баллончик в лицо преподавателю из-за провала на экзамене

Mash: в Омске студент распылил баллончик в лицо педагогу

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Shutterstock

В Омске один из студентов напал на преподавателя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в местном госуниверситете. По данным источника, молодой человек сдавал экзамен, но провалил его. Студент подумал, что один из преподавателей намеренно пытается задать вопросы, в которых учащийся плохо разбирается.

Недовольный ситуацией молодой человек достал перцовый баллончик и распылил в лицо принимающему экзамен. В результате он получил ожоги глаз. В беседе с журналистами пострадавший рассказал, что напишет заявление в полицию.

В МВД тем временем организовали проверку, так как к ним уже обратился охранник университета. В ведомстве добавили, что после произошедшего, по словам мужчины, студент сбежал.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Известно, что молодой человек учился на втором курсе, но не мог перейти на следующий уже три года.

Ранее в ХМАО студент напал на преподавателя с ножом из-за плохих оценок.

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