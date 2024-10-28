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В ДНР осудят военного ВСУ за расстрел местного жителя в Мариуполе

Верховный суд ДНР рассмотрит дело о расстреле бойцом ВСУ жителя Мариуполя

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении украинского военного Игоря Иванюка из националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) за расстрел жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным следствия, в марте-апреле 2022 года Иванюк расстрелял из автомата жителя Мариуполя, который шел по улице Волнистой. Пострадавший получил ранения, несовместимые с жизнью.

30-летнему мужчине предъявлено обвинение по статьям 105 и 356 УК РФ. Прокуратура ДНР направила материалы дела в Верховный суд республики для рассмотрения по существу.

В июне Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск Анатолия Бездухова к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима за расстрел автомобиля беженцев в Мариуполе. На машине были белые ленты, которые сигнализировали о том, что внутри находятся мирные граждане, однако это не остановило морпеха.

Ранее украинский морпех Шкильнюк получил 21 год колонии за расстрел авто в Мариуполе.

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