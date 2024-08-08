Украинский морпех осужден на 21 год колонии за расстрел машины

Украинский морской пехотинец Леонид Шкильнюк, расстрелявший в 2022 году автомобиль с мирным жителем в Мариуполе, осужден на 21 год колонии строгого режима. Об этом сообщает СК РФ.

Отмечается, что Шкильнюк получил от своего командира приказ ликвидировать мужчину, находящегося в автомобиле, который ехал по дороге от поселка Сартана в сторону поселка Мирный в Мариуполе. Исполняя приказ, Шкильнюк расстрелял машину из ручного пулемета Калашникова. Мирный житель не пострадал, так как смог покинуть зону обстрела.

«Приговором суда Шкильнюку назначено наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что утром 6 августа солдаты ВСУ попытались пересечь границу и зайти на территорию Курской области. Министерство обороны РФ рассказало, что около 300 украинских военных атаковали позиции российских войск у населенных пунктов Олешня и Николаево-Дарьино. Для этого они использовали 11 танков и более 20 боевых бронированных машин.

Как отмечал врио губернатора Курской области Алексей Смирнов, атаку ВСУ отражали российские солдаты совместно с представителями Федеральной службы безопасности РФ.

7 августа начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что продвижение украинских войск вглубь территории РФ было остановлено. По его словам, подразделения ВСУ наступали в составе 1000 человек.

Ранее появилось видео с расстрелянной ВСУ Lada, в которой ехали россияне рядом с Суджей.