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Морпеху ВСУ вынесли заочный приговор за расстрел беженцев в Мариуполе

ТАСС: морпех ВСУ Бездухов получил 28 лет тюрьмы за расстрел людей в Мариуполе

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Shutterstock

Верховный суд Донецкой народной республики заочно приговорил командира 3-го взвода 36-й отдельной бригады морской пехоты украинских войск Анатолия Бездухова к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.

Суд установил, что весной 2022 года в Мариуполе Бездухов вместе с другими солдатами ВСУ в упор расстрелял автомобиль беженцев, мужчины и девушки, которые от полученных ран погибли до приезда врачей. На машине были белые ленты, которые сигнализировали о том, что внутри находятся мирные граждане.

19 июня Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному заключению убийцу командира ДНР Арсена Павлова по прозвищу «Моторола» Александра Погорелова. На скамье подсудимых также были трое его сообщников — их отправили в колонию на срок от 12 до 17 лет. Все четверо не признали вину, а Погорелов жаловался на пытки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что учителя рисования приговорили к 20 годам за помощь ВСУ.

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