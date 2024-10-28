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Преследуемый в Латвии журналист Алексеев выехал в Белоруссию за убежищем

Преследуемый властями Латвии журналист Алексеев въехал в Белоруссию за убежищем

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Reuters

Латвийский русскоязычный журналист Юрий Алексеев уехал из Латвии в Белоруссию, где попросит политическое убежище. Об этом сообщил латвийское интернет-издание Delfi.

В Латвии Алексееву грозит лишение свободы по обвинениям в разжигании национальной, этнической или расовой вражды, незаконном хранении боеприпасов и распространении материалов, содержащих детскую порнографию.

Ближайший суд по одному из дел должен состояться 29 октября. По информации Delfi, 26 октября Алексеев уехал из Риги в Вильнюс, где сел на автобус до Минска. По словам журналиста, он планирует просить в Белоруссии политического убежища.

Сам Алексеев отверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.

До этого британский журналист Грэм Филлипс получил временное убежище в России. Филлипс с 2014 года освещает события в Донбассе и собирается продолжать свою работу там.

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