Мигрант отобрал у девушки телефон в московском сквере и попытался ее изнасиловать

В Москве полицейские поймали мигранта, пытавшегося изнасиловать девушку в сквере. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

По версии следствия, инцидент произошел 25 октября в сквере, расположенном вблизи Проектируемого проезда № 1096. Мужчина напал на незнакомую девушку и вырвал у нее из рук телефон, а затем совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера и попытался изнасиловать. Однако довести преступный умысел до конца он не смог — его на месте происшествия задержал наряд полиции.

Выяснилось, что нападавший является гражданином Узбекистана. В его отношении возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — покушение на изнасилование, насильственные действия сексуального характера и грабеж. Мужчине предъявили обвинение, сейчас с ним проводятся следственные действия. Следователи намерены просить суд заключить фигуранта под стражу.

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