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Жестоко избитого другим подростком школьника из Нелидово задержали за изнасилование

Baza: в Нелидово избитого другим подростком школьника задержали за изнасилование

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Телеграм-канал «Инцидент Тверь и Тверская Область»

В Нелидово школьника, которого жестоко избил другой подросток и заставлял танцевать лезгинку, задержали за изнасилование умственно отсталой девушки. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, во время расследования дела о драке выяснилось, что подростка избили за вероятное изнасилование умственно отсталой 20-летней девушки.

Предварительно, 15 сентября 14-летний школьник вместе с 17-летним другом заманили ее в заброшенный дом и надругались по очереди. Позже об этом стало известно в населенном пункте, и младшего из них жестоко избили.

В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. На данный момент подростки задержаны.

Младшего из подозреваемых в изнасиловании жестоко избил другой несовершеннолетний, который также заставлял его танцевать лезгинку, вставать на колени и валяться в луже. За этим наблюдала толпа других подростков.

Ранее десятилетний мальчик жестоко избил ребенка на детской площадке в Иркутске.

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