Молодожены устроили свадебную фотосессию на городской свалке

Молодожены с Тайваня устроили свадебную фотосессию на фоне горы мусора, пишет Mothership. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам экологии.

Активистка экологической организации Айрис Сюэ и ее жених приехали на «свалку», чтобы устроить там фотосессию в день свадьбы. До локации пара добиралась три часа, но молодожены уверены, что этого того стоило.

«Многие друзья и родственники с тех пор рассказали мне, что они были очень тронуты, когда увидели наши свадебные фотографии», — рассказала 33-летняя невеста.

Кроме того, Сюэ и ее возлюбленный сыграли «экологичную» свадьбу. На банкете подавали только вегетарианские блюда, а гости приносили с собой бумажные контейнеры, из которых они ели. Вся посуда после вечера была забрана обратно хозяевами.

Пользователи соцсетей оценили фотографии пары, но переживают, что на свалке стоял не самый приятный запах.

Ранее в Великобритании брошенная в день свадьбы невеста продолжила празднество без жениха.