В Екатеринбурге пристававшие к школьницам мигранты избили подростка, заступившегося за них

В центре Екатеринбурга два мигранта приставали к школьницам, а затем избили 16-летнего подростка, вступившегося за них. Об этом сообщает E1.ru.

По информации издания, инцидент произошел на улице Вайнера. Двое подростков, гулявших там, заметили двух иностранцев, которые приставали к несовершеннолетним девушкам. Юноши попросили мужчин оставить школьниц в покое.

После этого один из мигрантов напал на одного из подростков, между ними завязалась драка — иностранец бил несовершеннолетнего кулаками по голове. Позже юноша зафиксировал побои в травмпункте. Через некоторое время выяснилось, что он получил сотрясение мозга.

Пострадавший обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские устанавливают детали и обстоятельства инцидента, юношу направили на судебно-медицинское освидетельствование.

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